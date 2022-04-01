«Ювентус» и «Милан» хотят подписать полузащитника «Лилля». За него просят около € 30 млн

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 24-летнего игрока заинтересованы «Ювентус» и «Милан», сообщает Calciomercato.



По информации источника, «россонери» лидируют в гонке за португальца. Отмечается, что «Лилль» хочет получить за трансфер футболиста около € 30 млн.



24-летний португалец летом 2019 года за € 20 млн перешёл в «Лилль» из мюнхенской «Баварии». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость футболиста «Лилля» составляет € 30 млн.



В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Ренату Саншеш сыграл в 18 матчах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

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