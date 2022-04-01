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Итальянский журналист раскритиковал желание «Наполи» подписать Кварацхелию

Итальянский журналист раскритиковал желание «Наполи» подписать Кварацхелию
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Журналист Gazzetta dello Sport Никола Бинда прокомментировал последние новости о трансферных планах руководства «Наполи» во главе с Аурелио Де Лаурентисом.

«У «Наполи» есть очень сильный игрок, такой как Алессио Зербин, игрок, который очень хорошо выступает в «Фрозиноне», тот, кто может стать основным игроком национальной сборной через три года.

Я не могу понять стратегию «Наполи». У вас есть такой хороший игрок, как Зербин, и вместо того, чтобы позволить ему немедленно вернуться из аренды во «Фрозиноне», вы хотите взять другого игрока, из батумского «Динамо». Может быть Кварацхелия — феномен, и некоторые мои слова будут противоречить фактам о нём. Но в данный момент я считаю немыслимым, чтобы «Наполи» не ставил на Зербина», — приводит слова Бинды AreaNapoli.

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