Брендан Роджерс хочет убедить Юри Тилеманса подписать новый контракт с «Лестером»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассчитывает убедить полузащитника «лис» Юри Тилеманса подписать новый контракт с клубом, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, Роджерс считает, что их планы на летнее трансферное окно помогут «Лестеру» вернуться в четверку лучших в английской Премьер-лиге, что, в свою очередь, побудит главных звёзд клуба, таких как Тилеманс, остаться в команде. Бельгийским полузащитником интересуются «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Одной из их главных трансферных целей «Лестера» является игрок, которого Тилеманс очень хорошо знает, — это его соотечественник Шарль де Кетелар. 21-летний форвард «Брюгге» провел выдающийся сезон в Бельгии, забив 14 голов и отдав восемь передач.

24-летний футболист забил 24 гола в 144 играх за «Лестер». Он перешёл в клуб летом 2019 года из Монако за £ 32 млн ( € 38 млн).