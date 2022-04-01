Ян Кухта вернулся в расположение «Локомотива» из сборной Чехии

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта вернулся в расположение железнодорожников из сборной Чехии, сообщает официальный сайт московского клуба.



24 марта форвард вышел в стартовом составе Чехии на отборочный матч на чемпионат мира 2022 года с национальной командой Швеции (0:1). Футболист провёл на поле 83 минуты.



29 марта Чехия сыграла товарищеский матч с Уэльсом (1:1). Кухта также появился в основе, но был заменён в перерыве.



Чешский нападающий выступает за «Локомотив» с января 2022 года, куда перешёл из пражской «Славии» за € 5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.



В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Кухта сыграл в трёх матчах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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