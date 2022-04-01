Гарри Кейн повторил рекорд Серхио Агуэро в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в марте, сообщает официальный сайт чемпионата Англии.
Отмечается, что форвард в седьмой раз получил такой приз. Кейн повторил рекорд бывшего нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который так же семь раз становился лучшим игроком турнира в месяце.
В марте Кейн сыграл в четырёх матчах «Тоттенхэма», в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
Гарри Кейн в борьбе за награду опередил защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона, хавбека «Астон Виллы» Мэтти Кэша, полузащитников «Челси» Трево Чалобу и Кая Хаверца, игрока «Тоттенхэма» Деяна Кулушевски, нападающего «Арсенала» Букайо Саку и форварда «Брентфорда» Айвана Тони.
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