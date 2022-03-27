Агбонлахор: Левандовски играет в лиге Микки Мауса. Сравните с АПЛ и Кейном

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор сравнил форварда «Баварии» Роберта Левандовского и страйкера «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.



«Я думал, что Левандовски — выдающийся бомбардир. У него сумасшедшие цифры, но он играет в лиге Микки Мауса.



Сравните это с АПЛ и Гарри Кейном, сколько голов он забил в Премьер-лиге? А если поставить Кейна в атаку «Баварии», сколько он забьёт тогда?» — цитирует Агбонлахора talkSPORT.



Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги поляк в 27 матчах забил 31 гол и отдал одну голевую передачу.



Кейн является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». За основную команду форвард играет с 2011 года, несколько раз он уходил в аренду. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Кейн сыграл в 28 матчах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

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