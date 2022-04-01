Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил, что мешает его переезду в Европу. Ранее футболист неоднократно заявлял о желании попробовать свои силы в европейском чемпионате.
«Почему не получается переехать в Европу? Много нюансов… Ну или немного. Наверное, большие отступные. 15 миллионов евро — примерно так.
Когда-то я говорил, что если футболист хороший, то его заберут. Реально в это верю. Запрет на всё русское? Все равно верю! У нас есть ребята за границей: Саня Головин, Лёха Миранчук. Они спокойно играют, тренируются, их никто не прессингует. Если европейскому клубу понадобится русский футболист, они найдут пути, как его забрать.
Почему сорвался мой переезд в Европу зимой? Насколько я знаю, клуб хотел арендовать меня на полгода. Я выступал за полноценный трансфер. Недавно звонили с той стороны моему представителю Паше Банатину, говорили, что всё в силе на лето, что заберут не в аренду, а полноценным трансфером. Но пока это всё разговоры», — приводит слова Баринова «Спорт-экспресс».
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