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Артета признан лучшим тренером АПЛ в марте. Он обошёл Клоппа, Конте и Тухеля

Артета признан лучшим тренером АПЛ в марте. Он обошёл Клоппа, Конте и Тухеля
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета был признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в марте, сообщает официальный сайт чемпионата Англии.

Под руководством испанского специалиста «канониры» выиграли три матча в марте (у «Уотфорда», «Лестер Сити» и «Астон Виллы») и проиграли встречу с «Ливерпулем».

В борьбе за награду Артета опередил наставника «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте, тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, немецкого специалиста Томаса Тухеля, работающего в «Челси», и Брендана Роджерса из «Лестер Сити».

Артета получил награду лучшему тренеру месяца во второй раз в нынешнем сезоне. В прошлый раз испанец выиграл её в сентябре.

После 28 сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» имеют в своём активе 54 очка.

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