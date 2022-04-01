Артета признан лучшим тренером АПЛ в марте. Он обошёл Клоппа, Конте и Тухеля

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета был признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в марте, сообщает официальный сайт чемпионата Англии.



Под руководством испанского специалиста «канониры» выиграли три матча в марте (у «Уотфорда», «Лестер Сити» и «Астон Виллы») и проиграли встречу с «Ливерпулем».



В борьбе за награду Артета опередил наставника «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте, тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, немецкого специалиста Томаса Тухеля, работающего в «Челси», и Брендана Роджерса из «Лестер Сити».



Артета получил награду лучшему тренеру месяца во второй раз в нынешнем сезоне. В прошлый раз испанец выиграл её в сентябре.



После 28 сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» имеют в своём активе 54 очка.

Новость по теме «Интер» и «Арсенал» хотят приобрести форварда сборной Италии