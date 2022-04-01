Алексей Березуцкий рассказал, от чего зависит выбор тактики ЦСКА на матч

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, в каких случаях команда играет в три или два центральных защитника.



«Мы и в первой части чемпионата использовали оба тактических варианта. В команде все хорошо понимают, как надо действовать и при одной, и при другой расстановке. Безусловно, тактическая схема выбирается в первую очередь в зависимости от наличия игроков, готовых к тому или иному матчу. Если кто-то травмирован, можем внести коррективы в первоначальный план. Кроме того, тренерский штаб анализирует игру соперника, это тоже имеет большое значение при выборе тактики.



Как бы то ни было, убеждён, что команда должна уметь безболезненно перестраиваться с одной схемы на другую, в том числе по ходу матча. На мой взгляд, это одно из важных требований современного футбола», — приводятся слова Березуцкого на официальном сайте ЦСКА.

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