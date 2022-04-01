Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Березуцкий рассказал, от чего зависит выбор тактики ЦСКА на матч

Алексей Березуцкий рассказал, от чего зависит выбор тактики ЦСКА на матч
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, в каких случаях команда играет в три или два центральных защитника.

«Мы и в первой части чемпионата использовали оба тактических варианта. В команде все хорошо понимают, как надо действовать и при одной, и при другой расстановке. Безусловно, тактическая схема выбирается в первую очередь в зависимости от наличия игроков, готовых к тому или иному матчу. Если кто-то травмирован, можем внести коррективы в первоначальный план. Кроме того, тренерский штаб анализирует игру соперника, это тоже имеет большое значение при выборе тактики.

Как бы то ни было, убеждён, что команда должна уметь безболезненно перестраиваться с одной схемы на другую, в том числе по ходу матча. На мой взгляд, это одно из важных требований современного футбола», — приводятся слова Березуцкого на официальном сайте ЦСКА.

Новость по теме
Алексей Березуцкий: с возвращением Василия эмоций у тренерского штаба ЦСКА стало больше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022