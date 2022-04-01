Конте: будет сложно попасть в ЛЧ. «Тоттенхэм» не единственный хочет совершить это чудо

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о шансах клуба пробиться в Лигу чемпионов сезона-2022/2023.



«Если говорить о шансах попасть в Лигу чемпионов, могу точно сказать, что сделать это будет очень сложно. Я вижу значительный прогресс по истечении пяти месяцев своей работы. Мы должны продолжать борьбу до самого конца. У нас есть шансы достичь этой цели, такие задачи необходимы.



Выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне – это важно для меня, клуба, игроков, фанатов. Для нас всех это важно. Потому что играть в Лиге чемпионов – это не то же самое, что играть в Лиге Европы или Лиги конференций. Это серьёзная цель по многим причинам. Но правильно будет напомнить, что эта цель очень и очень сложна. Мы не единственная команда, которая хочет попытаться совершить это чудо», – цитирует Конте Sky Sports.

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