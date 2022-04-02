Анчелотти хочет видеть в «Реале» полузащитника «Наполи»
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Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис входит в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, бывший главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти, ныне занимающий аналогичную должность в испанском клубе, хочет видеть Руиса в составе «Реала» на предстоящий сезон. В самой испанской команде уверены, что смогут убедить хавбека вернуться на родину в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 25-летний Руис в 25 матчах итальянской Серии А забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Полузащитник является воспитанником «Бетиса».
Видеообзор матча: «Реал» 0:4 «Барселона». 29-й тур испанской Ла Лиги:
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