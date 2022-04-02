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Кулибали: у «Наполи» есть мечта — сделать великое дело для неаполитанцев и города

Кулибали: у «Наполи» есть мечта — сделать великое дело для неаполитанцев и города
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали прокомментировал настрой команды на остаток сезона в чемпионате Италии.

«Нам предстоит сыграть восемь финалов. Это будут сложные матчи, но у нас есть мечта — сделать великое дело для неаполитанцев и города. Нам нужно выиграть все восемь игр, тогда скудетто будет нашим с 90-процентной вероятностью. Вся команда выложится на максимум своих возможностей. Мы должны сосредоточиться на этих матчах», — цитирует Кулибали CalcioNews24 со ссылкой на Radio Kiss Kiss Napoli.

После 30 матчей «Наполи» занимает второе место в Серии А. На счету команды 63 очка. Лидирует в чемпионате «Милан», в активе которого 66 баллов.

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