Бышовец — о матче «Локо» — «Спартак»: команде Ваноли не хватает баланса. Шансы равны

Известный российский футбольный тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Локомотив» и «Спартак».



«Трудно быть уверенным в каком-то определении расклада сил. Команды несут потери в связи с отъездом игроков – это неожиданно. Такие матчи всегда проходят очень напряжённо. Это дерби. Думаю, что в сложившейся ситуации шансы приблизительно равны. Нынешний «Спартак» в атаке смотрится предпочтительнее. На мой взгляд, команде Ваноли не хватает баланса между атакой и обороной. Что касается «Локомотива», то здесь в первую очередь нагрузка ляжет на оборону. И к этому необходимо быть готовым», — сказал Анатолий Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 2 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.



«Спартак» после 22 туров занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).