Патрис Эвра рассказал, почему решил выступать за сборную Франции
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра рассказал, почему решил выступать за французскую национальную команду.
«Я всегда советую игрокам тщательно выбирать сборную. Я родился в Сенегале. Я мог играть за Сенегал или Францию, обсуждал это с родителями. Я вырос во Франции, моё решение играть за французскую команду было естественным, потому что я думал об игре с лучшими футболистами.
Но существует политика. Когда ты выигрываешь со сборной Франции, ты становишься полноценным французским футболистом, но когда проигрываешь, тебе напоминают о твоём сенегальском происхождении. Когда принимаешь решение, ты должен учитывать и подобный расклад», — приводит слова Эвра Allnigeriasoccer.
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