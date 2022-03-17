Эвра – об игре «Ювентуса»: Аллегри творит чудеса с тем, что у него есть

Бывший защитник «Ювентуса» Патрис Эвра раскритиковал игру туринского клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (0:3).
«Я очень разочарован из-за того, что показал «Ювентус» этим вечером. Кажется, что Аллегри творит чудеса с тем, что у него есть. У команды нет класса, особенно в полузащите. В моё время играли Маркизио, Видаль, Пирло, а сейчас там Артур. Не думаю, что он сделал хотя бы один пас, который изменил игру. Он не делает разницу», — цитирует Эвра Football Italia со ссылкой на Amazon Prime Italia.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» принимал «Вильярреал» на домашнем поле. Игра завершилась победой испанской команды со счётом 3:0. В составе гостей отличились Жерар Морено, Пау Торрес и Арно Груневелд. По сумме двух матчей «Вильярреал» прошёл в четвертьфинальную стадию ЛЧ.
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