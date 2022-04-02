В «Зените» отреагировали на информацию о запросе в «Краснодар» по трансферу Сафонова

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал комментировать информацию о том, что зимой санкт-петербургский клуб интересовался вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым.

«На глупые вопросы не отвечаю», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Зенит» проявил интерес к Сафонову и уточнил условия трансфера вратаря. «Краснодар» запросил у санкт-петербургского клуба € 40 млн. Сумма не устроила «Зенит», и клуб начал искать другого голкипера.

Санкт-петербургский «Зенит» в 22 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (36) — на 5-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Динамо» (43) и ЦСКА (42).