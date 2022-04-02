«Арсенал» — «Ахмат»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ахмата» на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Ахмат».



«Арсенал»: Коченков, Сокол, Степанов, Радакович, Ткачёв, Гулиев, Чаушич, Костадинов, К. Кангва, Луценко, Марков.



Запасные: Левашов, Шамов, Кулешин, Хабибов, Кайнов, Панченко, Аджоев.



«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Швец, Харин.



Запасные: Гудиев, Пуцко, Коновалов, Карапузов, Садулаев, Иналкаев, Кадыров, Умаев, Конате, Себаи.

«Ахмат» набрал 31 очко в 22 встречах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (20) — на 15-м месте.