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Клеман: Головин может быть топовым игроком, но для этого ему нужен более мощный «движок»

Клеман: Головин может быть топовым игроком, но для этого ему нужен более мощный «движок»
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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман поделился мнением об игре полузащитника клуба Александра Головина.

«Может ли Головин стать нашим «джокером» в конце сезона? У него есть все качества для этого. Он может быть топовым игроком, но для этого ему нужен более мощный «движок». Он становится всё лучше, действительно хорош на тренировках. Он работает над тем, чтобы вернуться в строй более сильным в физическом плане. Но на это всё нужно время», — цитирует Клемана beIN Sports.

Александр Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В сезоне-2021/2022 российский полузащитник провёл за монегасков 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Александра с «Монако» рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.

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