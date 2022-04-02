Ричи Эннин стал первым в истории канадцем, забившим в РПЛ

Нападающий «Нижнего Новгорода» Ричи Эннин стал первым представителем Канады, забившим гол в Российской Премьер-Лиге. В эти минуты проходит матч «Ростов» — «Нижний Новгород» (0:1, 24-я минута). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Нижний Новгород».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть в телеграм-канале РПЛ.

На 7-й минуте нападающий «Нижнего Новгорода» Ричи Эннин получил передачу от полузащитника Кирилла Кравцова. Он ворвался в штрафную «Ростова» и с острого угла поразил чужие ворота.



«Нижний Новгород» набрал 24 очка в 22 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (22) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).