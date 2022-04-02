Главный тренер «Уфы» объяснил обратную замену Остона Урунова в матче с «Крыльями»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов объяснил, почему сделал обратную замену полузащитника Остона Урунова в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).

«С чем связана обратная замена Остона Урунова? С невыразительной игрой», — передаёт слова Стукалова корреспондент «Чемпионата».

Напомним, узбекский полузащитник появился на поле на 67-й минуте. Урунов заменил нападающего Дилана Ортиса. На 86-й минуте Урунов был заменён хавбеком Александром Саплиновым.

«Крылья Советов» набрали 32 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).