Осинькин — о поражении в игре с «Уфой»: в последнее время допускаем много весёлых эпизодов

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:2).

«Быстрый гол спутал наши карты и тактические задумки. Дальше матч проходил по определённому сценарию: соперник закрылся и ему было очень удобно играть в такой футбол. Мы как могли пытались найти какие-то проблемы в обороне у «Уфы» — это было тяжело. Наверное, во втором тайме смогли нащупать слабые места соперника, но этого было недостаточно. К сожалению, снова пропустили в концовке.

В последнее время в заключительных отрезках допускаем много весёлых эпизодов. Лучше, когда мы играем более стабильно и ровно», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата».

«Крылья Советов» набрали 32 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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