«Спартак-2» обыграл «Балтику» в матче 30-го тура ФНЛ

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Калининград» в рамках 30-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Балтика» принимала «Спартак-2». Гости одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит во втором тайме. На 64-й минуте отличился полузащитник Дмитрий Маркитесов.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Константин Аверьянов. Ему помогали ассистенты Кирилл Большаков и Дмитрий Серебряков. Резервный рефери – Тарас Шевченко.



После 30 сыгранных туров калининградская «Балтика» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав 43 очка. «Спартак-2» с 43 очками находится на 11-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Оренбург» (62).