Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Нижнего Новгорода» (1:2) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Наши игроки уезжали и в молодёжную, и в первую сборную, но списывать результат на какую-то нагрузку – неправильно. Байрамян единственный, кто выпадал из тренировочного процесса, остальные уже с прошлого воскресенья готовились к играм в нормальном режиме.



Мне показалось, что во втором тайме бежали более агрессивно. Другое дело, что в первом тайме иногда было пространство, куда бежать, во втором тайме «Нижний Новгород» оборонялся у своей штрафной, бежать было некуда. Возможно, сверху казалось по-другому.



Сложно играть против команды, которая все время обороняется, но с точки зрения физики, мне кажется, всё великолепно», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова» на официальном сайте.