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«Сельта» — «Реал»: Нолито сравнял счёт в матче

«Сельта» — «Реал»: Нолито сравнял счёт в матче
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Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Сельта» принимает «Реал».

На 52-й минуте счёт сравнял нападающий хозяев Нолито, ему ассистировал Хавьер Галан. Ранее на 19-й минуте пенальти в ворота «Сельты» реализовал нападающий «Реала» Карим Бензема.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом Помогают ему ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. В роли резервного рефери выступает Хосе Алехандро Лусена.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сельта» — «Реал».

Мадридский «Реал» в 29 матчах набрал 66 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (36) — на 11-м месте. В тройку лидеров входят «Севилья» (57) и «Барселона» (54). Действующим чемпионом страны является мадридский «Атлетико».

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