Каррера раскритиковал решение не переносить матч «Локомотив» — «Спартак» из-за снегопада

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выступил против решения не переносить матч команды с «Локомотивом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Было бы лучше перенести встречу «Локомотив» — «Спартак». Но если они решили её провести, то должны сделать так, чтобы поле было в хорошем состоянии и очищено от снега. Иначе будет дополнительный риск футболистам получить травмы», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром стал Антон Фролов. Главным судьёй VAR является Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.



Стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» изначально должен был прозвучать в 19:30 мск. Из-за снегопада встреча началась после 20:30 мск.