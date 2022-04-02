«РБ Лейпциг» Тедеско разгромил дортмундскую «Боруссию» в матче 28-го тура Бундеслиги

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 местная «Боруссия» принимала «РБ Лейпциг». Гости одержали победу – 4:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 21-й минуте отличился полузащитник Конрад Лаймер, ему ассистировал Кристофер Нкунку. На 30-й минуте Лаймер оформил дубль. На 57-й минуте счёт до разгромного довёл Нкунку, передачей отметился Лаймер.

На 84-й минуте один мяч отыграл нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален, результативный пас отдал Эмре Джан. Через две минуты после передачи Нкунку забил полузащитник «быков» Даниэль Ольмо.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Марко Фриц. Ему помогали ассистенты Доминик Шаль и Марсель Пельгрим. Резервный рефери – Арне Арнинк.



После 28 сыгранных туров «Боруссия» располагается на 2-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 57 очков. «РБ Лейпциг» (48) – на 4-й строчке. Напомним, главным тренером «быков» является экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско.

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