«Спартак» обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по поводу судейства в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).
«Можно ли было играть в футбол? Раз сыграли, значит можно. Судейство? Будем подавать протест (в ЭСК РФС. — Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Главным судьёй матча был Сергей Карасёв, его помощниками — Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром выступал Антон Фролов. Главным судьёй VAR являлся Павел Шадыханов, его ассистентом — Алексей Лунёв.
«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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