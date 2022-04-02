Массимо Каррера сравнил проигрыш «Спартака» в дерби с поражением сборной Италии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о поражении красно-белых в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 1:0. Железнодорожники забили в концовке, за весь матч они нанесли всего один удар по воротам.
Каррера провёл параллель с поражением сборной Италии в полуфинале стыков квалификации ЧМ-2022 с Северной Македонией (0:1).
«Это золотое правило футбола: когда у тебя много моментов и ты их не забиваешь, то непременно забивают тебе. И в конце ты можешь проиграть, что и случилось со «Спартаком». Сборная Италии тому яркий пример!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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