«Атлетико» разгромил «Алавес» благодаря дублям Феликса и Суареса

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» принимал «Алавес». Хозяева одержали победу – 4:1.
На 11-й минуте счёт открыл нападающий «матрасников» Жоау Феликс, ему ассистировал Шиме Врсалько. На 63-й минуте ответный мяч забил хавбек «Алавеса» Гонсало Эскаланте, голевой пас отдал Эдгар Мендес.
Феликс выводит «Атлетико» вперёд:
На 75-й минуте пенальти в ворота «Алавеса» реализовал форвард «Атлетико» Луис Суарес. На 82-й минуте Феликс оформил дубль. На 90-й минуте Суарес забил свой второй гол в матче, результативную передачу оформил Матеус.
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После 30 сыгранных туров «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 54 очка. «Алавес» (22) – на последнем, 20-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», у него 69 очков.
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