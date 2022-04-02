«Атлетико» разгромил «Алавес» благодаря дублям Феликса и Суареса

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» принимал «Алавес». Хозяева одержали победу – 4:1.



На 11-й минуте счёт открыл нападающий «матрасников» Жоау Феликс, ему ассистировал Шиме Врсалько. На 63-й минуте ответный мяч забил хавбек «Алавеса» Гонсало Эскаланте, голевой пас отдал Эдгар Мендес.

Феликс выводит «Атлетико» вперёд:

Эскаланте сравнивает счёт:

На 75-й минуте пенальти в ворота «Алавеса» реализовал форвард «Атлетико» Луис Суарес. На 82-й минуте Феликс оформил дубль. На 90-й минуте Суарес забил свой второй гол в матче, результативную передачу оформил Матеус.

Суарес забивает с пенальти:

Феликс делает дубль:

Второй мяч Суареса в матче:

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После 30 сыгранных туров «Атлетико» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 54 очка. «Алавес» (22) – на последнем, 20-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», у него 69 очков.