В «Спартаке» высказались об уходе Кузьмичёва, курировавшего подготовку молодых игроков

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал уход из клуба Владимира Кузьмичёва. Он курировал систему подготовки молодых игроков. Функционер предложил вернуться к этой теме позднее.



«Что случилось с Кузьмичёвым? Слышал о нём. Видел семь страниц… Может, у него закончилась бумага в принтере. Я тоже получил документ: там было не 7 страниц, а намного больше. Это долгая история.



Сейчас я не хочу говорить, но в течение нескольких дней выскажусь по этому поводу. Мне хотелось бы поговорить с Кузьмичёвым, а потом с журналистами — обычно делаю так. Кузьмичёв больше не работает в «Спартаке». Я могу без проблем всё объяснить», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.