Лука Каттани: до этого матча не видел столько снега, но всё нормально — мы в России

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о погоде в Москве во время матча с «Локомотивом» (0:1) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
«До этого матча не видел столько снега. Это не лучшие условия для того, чтобы играть в футбол. Но это нормально. Такое может случиться, ведь мы в России. Здесь очень много снега. Мы играли, когда шёл снег.
Причина поражения в том, что всегда кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Сегодня нам чего-то не хватало. С другой стороны, «Локомотив» показал свой настрой на победу. Мы должны похвалить их. Что мне ещё сказать? Я не хочу говорить по поводу судей — это не причина нашего поражения. Возможно, судья где-то и ошибался, но так бывает. Мы не можем говорить о том, что «Спартак» проиграл из-за судьи», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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