«Ты обделался передо мной». Моуринью вступил в перепалку с журналистом, спросившим о схеме

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вступил в словесную перепалку с журналистом. Репортёр задал португальскому специалисту вопрос о том, не планирует ли он использовать в будущем схему с тремя защитниками.
«Я ожидал от тебя намного более жёсткого вопроса. Слышал тебя вчера на радио, ты был гораздо агрессивнее, намного сильнее критиковал, был жёстче. Я не ожидал такого лёгкого вопроса.
Из этого я могу сделать вывод, что ты был очень агрессивен и жёсток на радио, но потом пришёл сюда и обделался передо мной», — цитирует Моуринью Football Italia.
Португалец возглавляет «Рому» с июля 2021 года. После 30 сыгранных туров римская команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 51 очко.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 3 апреля 2022
-
00:50
-
00:49
-
00:41
-
00:37
-
00:29
-
00:20
-
00:19
-
00:16
-
00:12
-
00:12
-
00:05
-
00:01
- 2 апреля 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:47
-
23:43
-
23:41
-
23:40
-
23:37
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:16
-
23:06
-
23:04
-
23:01
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:49
-
22:49