«Ты обделался передо мной». Моуринью вступил в перепалку с журналистом, спросившим о схеме

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вступил в словесную перепалку с журналистом. Репортёр задал португальскому специалисту вопрос о том, не планирует ли он использовать в будущем схему с тремя защитниками.



«Я ожидал от тебя намного более жёсткого вопроса. Слышал тебя вчера на радио, ты был гораздо агрессивнее, намного сильнее критиковал, был жёстче. Я не ожидал такого лёгкого вопроса.



Из этого я могу сделать вывод, что ты был очень агрессивен и жёсток на радио, но потом пришёл сюда и обделался передо мной», — цитирует Моуринью Football Italia.



Португалец возглавляет «Рому» с июля 2021 года. После 30 сыгранных туров римская команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 51 очко.

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