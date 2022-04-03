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В «Спартаке» назвали ложью информацию, что все легионеры могут покинуть команду

В «Спартаке» назвали ложью информацию, что все легионеры могут покинуть команду
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани опроверг информацию о том, что все иностранные футболисты красно-белых могут покинуть команду.

«В последние дни ходили слухи, что все иностранцы могут покинуть «Спартак» в конце сезона. Нет, это ложь.

«Ну что за вопросы, какие планы на сезон, какое место… Сегодня мы должны думать об очках, но проиграли в матче, где не было возможности их набрать.

Мы должны играть лучше. Но никаких оправданий! Мы проиграли, потому что заслуживали этого. Может быть, завтра мы проснёмся, вспомним о поражении и на следующей неделе будем лучше!» — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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