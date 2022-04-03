Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Плутник: не слышал жалоб от «Спартака», все играли на одном поле

Александр Плутник: не слышал жалоб от «Спартака», все играли на одном поле
Комментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник заявил, что ничего не знает о недовольстве «Спартака» проведением матча 23-го тура, в котором команды встретились на «РЖД Арене». Начало игры было перенесено на час из-за снегопада. Сообщалось, что «Спартак» выступал против проведения встречи, выражая беспокойство погодными условиями и состоянием поля.

«Не слышал жалоб «Спартака», все играли на одном поле», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 1:0. Единственный мяч хозяева забили в концовке, отличился форвард Вильсон Изидор.

«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

Новость по теме
В «Локомотиве» заявили, что объявят имя нового главного тренера на следующей неделе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022