Александр Жуков: если «Спартак» так будет дальше играть, то есть шансы на вылет

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился эмоциями от просмотра матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:0). Игра прошла при снегопаде, а её начало было перенесено на один час.

«Условия, конечно, не самые простые, но игра была неплохая. Игра была равная, «Локомотиву» повезло: один удар в створ ворот — и гол.



Российскому футболу лучше играть по системе «весна-осень». Мораторий на вылет? Нет, ну зачем он нужен.



«Краснодар» не вылетит. Что делать «Рубину»? У них есть все шансы, чтобы остаться». Если «Спартак» так будет дальше играть, то есть шансы на вылет», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».