Томас Цорн: для меня матч со «Спартаком» был принципиальным

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн, ранее занимавший аналогичную должность в «Спартаке», отреагировал на победу железнодорожников над красно-белыми в московском дерби в 23-м туре чемпионата России (1:0).

«Я считаю, что стоило играть на таком поле. Всех с победой! Мы очень рады, что дерби прошло, довольны результатом. Для меня лично был принципиальный матч. Никому ничего не хотел доказать, просто хотел победы в дерби», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).