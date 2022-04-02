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Тульский «Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом»

Тульский «Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом»
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В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 тульский «Арсенал» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась ничьей со счётом 0:0.

На 41-й минуте встречи защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац отправил мяч в ворота тульской команды, однако гол не был засчитан после просмотра VAR. В компенсированное время первого тайма полузащитник тульского «Арсенал» Горан Чаушич получил прямую красную карточку и был удалён с поля.

Грозненский «Ахмат» набрал 32 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
02 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный
Удаления: Чаушич – 45+6' / нет
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