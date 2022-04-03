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«Арсенал» намерен подписать звёздного форварда из Серии А

«Арсенал» намерен подписать звёздного форварда из Серии А
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Лондонский «Арсенал» продолжает поиск усиления своей атакующей линии. На данный момент «канониры» сфокусированы на вариантах из итальянской Серии А. Речь о нападающем «Интера» Лаутаро Мартинесе и форварде «Наполи» Викторе Осимхене, информирует Tuttosport.

Согласно сведениям источника, «Арсенал» оценивает эти варианты как равнозначные. Лондонский клуб намерен оформить трансфер Мартинеса или Осимхена ближайшим летом.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Арсенала» к Пауло Дибале из «Ювентуса», Джанлуке Скамакке из «Сассуоло», Патрику Шику из «Байера» и Дарвину Нуньесу из «Бенфики».

После 28 сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» имеют в своём активе 54 очка.

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