Мостовой: если «Спартак» вдруг вылетит в ФНЛ, то откачивать надо будет половину России
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном вылете московской команды из Российской Премьер-Лиги.
«Вылет «Спартака» — это было бы что-то совсем фантастическое. Я такого не допускаю. Но сейчас команде надо смотреть вниз, а не наверх. Представить такое просто невозможно. Если это вдруг случится, то это будет катастрофа. Половину России надо будет откачивать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, при новом наставнике Паоло Ваноли «Спартак» одержал лишь одну победу в пяти матчах в РПЛ. Накануне красно-белые проиграли «Локомотиву» в матче чемпионата России со счётом 0:1. «Спартак» набрал 28 очков в 23 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
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