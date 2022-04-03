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Вице-президент «Металлиста»: Ракицкий был бы рад вернуться в сборную Украины

Вице-президент «Металлиста»: Ракицкий был бы рад вернуться в сборную Украины
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Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников рассказал об уходе украинского защитника Ярослава Ракицкого из «Зенита».

«Когда вопрос стал ребром, человек расторг контракт. Причём очень серьёзный контракт, я знаю. Он разорвал его и уехал. Сейчас он учит молодёжь и находится в отличной форме. Я разговаривал с ним. Он хочет играть в футбол. Он не говорит этого, но был бы очень рад, если бы его вызвали в сборную.

Мне тоже этого хотелось бы. По футбольным качествам и совершенным поступкам он заслужил это. Это уже вопрос к главному тренеру, как он видит», — приводит слова Красникова Football.ua.

Напомним, Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.

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