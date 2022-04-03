«Мысленно я всегда с вами». Михайлович обратился к игрокам «Болоньи» из больницы

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович обратился к футболистам своей команды из больницы в преддверии матча 31-го тура итальянской Серии А с «Миланом». Специалист проходит новый курс лечения от лейкемии.
«Меня не будет с вами физически, но мысленно я всегда с вами. К сожалению, нас снова разлучили. Но я уверен, что в больничной палате буду бороться за вас так же, как и вы будете бороться за меня.
Однажды мы победили эту болезнь, поэтому сможем сделать это снова. Жизнь проходит не в отсутствии проблем, а вопреки им. В трудные минуты появляется мужество. Существуют два пути, по которым можно пойти. Первый — разрушительный, построенный на жалобах и потере веры. Другой путь конструктивен, в нём ищешь позитивное в тяжёлых вещах. Сейчас я живу в маленькой палате. Но я верю врачам. Так что хочу видеть на ваших лицах энтузиазм, а не озабоченность. Я знаю, что одержу победу. И знаю, что вы тоже сможете победить», — приводит слова Михайловича Football Italia.
Матч 31-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Болонья» состоится завтра, 4 апреля, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
- 3 апреля 2022
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