Радченко: разговоры, что «Сочи» — фарм-клуб «Зенита», смешны. Первый круг это доказал

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко высказался в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Сочи» — «Зенит». Игра пройдёт сегодня, 3 апреля, на стадионе Фишт в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Конечно, разговоры про фарм-клуб это смешно. Игра в первом круге это доказала. У «Сочи», также как и любой другой команды, есть свои задачи.



«Сочи» хорошая и организованная команда. В этой встрече может быть все. Для «Зенита» апрель будет определяющим. Или «Зенит» станет чемпионом досрочно, или нас ждёт борьба до последнего тура. Думаю, что в этой встрече фаворитом будет команда из Санкт-Петербурга», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.