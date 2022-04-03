Малком: матчи с «Сочи» — одни из самых сложных в сезоне

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком высказался о предстоящем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Сочи». Игра пройдёт сегодня, 3 апреля, на стадионе Фишт в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Для меня игры против «Сочи» — одни из самых сложных в сезоне. И не только в этом, с ними всегда приходится непросто. Взять хотя бы матч первого круга — весь второй тайм мы тогда играли в меньшинстве, было очень тяжело. В равных составах на нашей стороне больше качества и класса, но все это мы должны доказывать не на словах, а на поле», — приводит слова Малкома Sport24.

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