Антон Шунин провёл сотый матч «на ноль» и вошёл в клуб Льва Яшина

Сегодня, 3 апреля, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» встречался с московским «Динамо». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин провёл сотый матч в карьере «на ноль». Таким образом, голкипер вошёл в клуб Льва Яшина, в котором числятся вратари, проведшие не менее 100 игр «на ноль». Из действующих голкиперов в клуб входят вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме и вратарь «Уфы» Александр Беленов.



«Динамо» набрало 46 очков в 23 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (36) — на шестом месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).