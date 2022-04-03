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Тен Хаг хочет видеть в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» ван Перси

Тен Хаг хочет видеть в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед» ван Перси
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси может войти в тренерский штаб английской команды. Об этом сообщает Mirror.

По сведениям источника, его кандидатуру рассматривает нынешний главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, которого называют главным претендентом на аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед». В настоящее время ван Перси работает ассистентом менеджера в «Фейеноорде».

38-летний ван Перси играл в составе «Манчестер Юнайтед» с 2012 по 2015 год, перейдя из лондонского «Арсенала». В 105 матчах за манкунианцев нидерландский нападающий забил 58 голов и отдал 21 результативную передачу.

После «Манчестер Юнайтед» ван Перси выступал в составе турецкого «Фенербахче» и нидерландского «Фейеноорда».

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