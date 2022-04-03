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Арбитр Федотов объяснил, почему Панин назначил пенальти в ворота «Урала» в матче с ЦСКА

Арбитр Федотов объяснил, почему Панин назначил пенальти в ворота «Урала» в матче с ЦСКА
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Российский арбитр Игорь Федотов согласился с решением судьи Игоря Панина назначить одиннадцатиметровый удар в ворота «Урала» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).

«Это фол по неосторожности. Одиннадцатиметровый удар — верное решение VAR», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Пенальти реализовал турецкий полузащитник московского клуба Юсуф Языджи и принёс своей команде ничейный результат.

Помогали Панину в матче ассистенты Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Наиль Сейфетдинов (Казань).

Московский ЦСКА набрал 43 очка в 23 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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