«Барселона» — «Севилья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 3 апреля, состоится матч «Барселона» — «Севилья». Встреча 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ноу Камп» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Севилья».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Помогать ему будут ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес, Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери — Матео Бускетс.



«Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Севилья» находится на втором месте с 57 очками. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

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