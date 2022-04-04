Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал болен раком

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал объявил, что борется с раком простаты. Об этом сообщает Daily Mail.

Он подтвердил диагноз в голландском телешоу, объяснив, что долгое время держал болезнь в секрете от своих игроков. Рассказывая о своей проблеме со здоровьем, ван Гал сообщил, что у него была довольно агрессивная форма рака, и поблагодарил персонал больницы, в которой проходил лечение.

Несмотря на болезнь, ван Галу удалось вывести свою команду на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с ноября по декабрь 2022 года. На групповом этапе им предстоит сыграть со сборными Эквадора, Сенегала и Катара. Ван Гал трижды возглавлял национальную команду страны и вместе с ней занял третье место на чемпионате мира 2014 года.

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