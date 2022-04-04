«Барселона» выразила слова поддержки Луи ван Галу

«Барселона» выразила слова поддержки главному тренеру сборной Нидерландов Луи ван Галу, который рассказал о заболевании раком.



«Наши мысли и молитвы обращены к бывшему главному тренеру «Барселоны» Луи ван Галу, у которого был диагностирован рак. Будь сильным, Луи, и поскорее выздоравливай», – обратился клуб в своём официальном «твиттере».



Рассказывая о своей проблеме со здоровьем, ван Гал сообщил, что у него была довольно агрессивная форма рака, и поблагодарил персонал больницы, в которой проходил лечение.



Несмотря на болезнь, ван Галу удалось вывести свою команду на чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с ноября по декабрь 2022 года. На групповом этапе им предстоит сыграть со сборными Эквадора, Сенегала и Катара. Ван Гал трижды возглавлял национальную команду страны и вместе с ней занял третье место на чемпионате мира 2014 года.

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