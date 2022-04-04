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«Интер» впервые с 2012 года обыграл «Ювентус» в Турине

«Интер» впервые с 2012 года обыграл «Ювентус» в Турине
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3 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Италии на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине местный «Ювентус» играл с «Интером». Встреча закончилась победой гостей с минимальным счётом 1:0. Подобный исход встречи стал для них первый с 2012 года.

Тогда в матче 11 тура сезона 2012/2013 Серии А «Интер» победил «Ювентус со счётом 3:1.

Во вчерашнем матче на 45-й минуте Массимилиано Иррати не стал назначать пенальти за фол на Дензеле Думфрисе. Арбитры VAR подсказали главному судье пересмотреть решение. Одиннадцатиметровый был назначен: его реализовал турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу.

«Интер» набрал 63 очка и занимает в турнирной таблице итальянской Серии А третье место, отставая от лидирующих «Наполи» и «Милана» на три очка и имея игру в запасе. «Ювентус» с 59 очками остался на четвёртой позиции турнирной таблицы.

«Интер» является действующим победителем турнира.

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